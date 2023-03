In den Niederlanden sind trotz eines Verbots durch die Behörden Dutzende Trecker auf dem Weg zu einer grossen Bauern-Kundgebung in Den Haag. Bei Alphen aan den Rijn im Nordwesten der Stadt wurden am Samstagvormittag zahlreiche Fahrzeuge gestoppt und von der Strasse geholt, wie die Polizei mitteilte. Aus Protest gegen geplante Umweltauflagen haben verschiedene Organisationen, darunter auch rechte Parteien, zu einer Demonstration mit Zehntausenden Teilnehmern aufgerufen.

11.03.2023 12:23