Die Regierungen in Stockholm und Helsinki hatten zuletzt mehrmals beteuert, Ziel sei nach wie vor, zeitgleich in die Nato aufgenommen zu werden. Auch Bundesaussenministerin Annalena Baerbock hatte sich am Montag bei einem Besuch in Helsinki dafür ausgesprochen, dass die beiden nordischen Ländern zusammen Mitglieder werden./aha/DP/jha