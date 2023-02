Der Test war bereits am Samstag vom Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte publik gemacht worden. Als Antwort hielten die Streitkräfte der USA und Südkoreas am Sonntag eine gemeinsame Luftwaffenübung ab. Wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte, wurden amerikanische B-1B-Langstreckenbomber in der sogenannten Luftverteidigungszone Südkoreas von Kampfjets beider Länder eskortiert. Solche Übungen gelten auch als Stärke-Demonstration gegenüber Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang.