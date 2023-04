Die norwegische Regierung möchte zentrale Teile des Gasleitungsnetzes des Landes nach Auslaufen der derzeitigen Genehmigungen in staatlichen Besitz bringen. Das hat das norwegische Öl- und Energieministerium am Freitag in einem Brief an Lizenznehmer signalisiert, wie das Ministerium mitteilte. Demnach beabsichtigt der norwegische Staat, am Ende des derzeitigen Konzessionszeitraums von seinem Rückführungsrecht Gebrauch zu machen und zentrale Teile des norwegischen Gastransportsystems vollständig in Staatsbesitz zu bringen. Konkrete Gründe dafür nannte das Ministerium nicht.

28.04.2023 13:14