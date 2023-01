Es fehle an Personal, sagte Ribordy. Lebensbedrohlich Verletzte könnten zwar behandelt werden. "Aber wir müssen stärker triagieren." Der permanente Druck lauge das noch vorhandene Mitarbeitenden aus. "Sie sind müde und erschöpft, fallen vermehrt aus, und das Risiko für Fehler steigt", so der Notfallmediziner. "So kann es nicht weitergehen."