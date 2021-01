Öl-Allianz Opec+ setzt Beratungen fort

Das Ölkartell Opec und seine zehn Kooperationspartner (Opec+) haben am Dienstag nach Angaben der russischen Agentur Interfax ihre Beratungen zur kurzfristigen Förderstrategie fortgesetzt. Die 23 Staaten hatten sich am Montag bei ihrem Online-Ministertreffen nicht einigen können, ob sie im Februar den Ölhahn etwas weiter aufdrehen oder es bei der aktuellen Produktion belassen sollen. Saudi-Arabien hatte vor einer zu frühen Produktionssteigerung gewarnt. Russland dagegen war nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen für eine Steigerung der Ölförderung um 500 000 Barrel (je 159 Liter) am Tag im nächsten Monat.