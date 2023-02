Der vereinbarte Masterplan ermöglicht die Entwicklung der verbliebenen Landreserve von 17,4 Millionen Quadratmetern, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Vorgesehen sei nun etwa der Bau von 1000 zusätzlichen Hotelzimmern in den nächsten zehn Jahren. Zudem sollen die Lagunen mit zwei neuen Wasserkanälen verbunden werden, was zur Verbesserung der Wasserqualität führe. Auch werde der Mindestabstand der Bauten zum Ufer verringert.