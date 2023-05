Angesichts der hohen Inflation hat die Regierung in Österreich ein Massnahmenpaket für finanziell Schwächere geschnürt. Profitieren sollen insbesondere Familien mit Kindern, wie es von Regierungsseite am Mittwoch hiess. Bezieher von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Sozialhilfe erhielten zusätzlich bis Ende 2024 pro Kind 60 Euro im Monat. Diesen Betrag bekämen auch Alleinerziehende, die Einkünfte unter 2000 Euro brutto pro Monat aufwiesen. Familien und insbesondere Alleinerziehende seien am stärksten von der Teuerung betroffen, begründete die Bundesregierung die Massnahmen, die Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) vorstellten.

17.05.2023 13:17