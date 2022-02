OSZE startet wegen Ukraine-Krise einen Sicherheitsdialog

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat angesichts der Ukraine-Krise einen Sicherheitsdialog gestartet. Die Gefahr eines grossen Krieges in Europa sei so gross wie seit Jahrzehnten nicht, betonte der polnische Aussenminister Zbigniew Rau, der dieses Jahr den Vorsitz der OSZE innehat. "Wir beginnen damit, Vertrauen, Transparenz und Kooperation wieder herzustellen", sagte Rau nach einer Sitzung der 57 OSZE-Mitgliedsländer am Dienstag in Wien. Die OSZE habe schon in der Vergangenheit bewiesen, dass sie als Plattform für den Ost-West-Dialog Konflikte entschärfen könne. Rau kündigte Besuche in Moskau und Kiew an.