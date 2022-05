Am Donnerstag durften zum ersten Mal seit fast zwei Monaten wieder mehr Einwohner ihre Wohnungen zum Einkaufen verlassen. "Ich bin sehr froh, dass die Aufhebung des Lockdowns beginnt," sagte Zhong Renqiu in einem Carrefour-Supermarkt im zentralen Bezirk Changning, der gerade wieder geöffnet hatte. "Wir haben uns hauptsächlich auf staatliche Versorgung und Gruppenangebote verlassen." Noch sollen aber die meisten Menschen diesen Monat weitgehend zu Hause bleiben, um einen erneuten Ausbruch der Infektionen zu vermeiden.

Die 25-Millionen-Metropole verzeichnete den fünften Tag in Folge keine Neuinfektionen außerhalb der Quarantänegebiete und festigte damit ihren "Null-Covid"-Status weiter. Insgesamt meldete die Stadt weniger als 800 neue Fälle.

Den Lockdown will Chinas größte Stadt im Juni beenden. Ab Anfang des Monats sollen wieder mehr Unternehmen in den coronafreien Gebieten von Shanghai den normalen Betrieb aufnehmen dürfen. Die Stadt strebe an, "die Arbeit und die Produktion so schnell wie möglich wieder vollständig aufzunehmen", sagte der stellvertretende Bürgermeister Zhang Wei auf einer Pressekonferenz. Im restlichen Monat Mai würden aber noch viele Beschäftigte in "geschlossenen Kreisläufen" verbleiben - was häufig bedeutet, dass die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen wohnen.

Der öffentliche Nahverkehr soll am 22. Mai mit der Wiederaufnahme seines Betriebs beginnen. Priorität habe die Wiedereröffnung von Strecken, die die Flughäfen, Bahnhöfe und Krankenhäuser der Stadt verbinden. Laut Zhang normalisieren sich auch die Frachtlieferungen nach fast zweimonatiger Unterbrechung wieder. Der tägliche Containerumschlag in den Häfen Shanghais liege jetzt bei etwa 90 Prozent des Niveaus von vor einem Jahr.

