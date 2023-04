In Paraguay hat die Präsidentenwahl begonnen. Amtsinhaber Mario Abdo Benítez gab am Sonntag seine Stimme ab, wie die Zeitung "ABC Color" berichtete. Seine langjährige Regierungspartei könnte ausnahmsweise eine Niederlage erleiden. In den vergangenen 76 Jahren hat die Partido Colorado erst eine Wahl in dem südamerikanischen Land verloren. Umfragen zufolge liegen der frühere Finanzminister Santiago Peña von der konservativen Colorado-Partei und der langjährige Abgeordnete Efraín Alegre von der Radikal-Liberalen Partei etwa gleich auf. Abdo Benítez darf aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht erneut antreten.

30.04.2023 15:09