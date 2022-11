Der Entscheid für die Räumung sei nicht einfach gewesen, sagte Verteidigungsministerin Viola Amherd am Mittwoch in Bern vor den Medien. "Sie hat einschneidende Konsequenzen für die Einwohner von Mitholz." Die ersten Bewohner müssten wegen der Arbeiten bereits 2025 wegziehen, und spätestens 2030 sei es für die übrigen so weit.