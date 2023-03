Ebenso will er das im Zusammenhang mit der CS von mehreren Parteien kritisierte "Too big to fail"-Regelwerk umfassend evaluieren. Diese Regelung sei für die Abwicklung einer global systemrelevanten Bank wie der CS nur bedingt geeignet, hatte Finanzministerin Karin Keller-Sutter in einem Interview mit der NZZ eingeräumt. In der Praxis würde dies zu beträchtlichen volkswirtschaftlichen Schäden führen.