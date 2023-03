Der zweite und der dritte Tag der ausserordentlichen Session sind zurzeit lediglich für die Differenzbereinigung zu den Milliarden-Notkrediten reserviert. In beiden Räten sind am Mittwoch je zwei Beratungsrunden terminiert, die jeweils hintereinander stattfinden, solange noch Differenzen bestehen. Werden die Räte sich am Mittwoch nicht einig, beraten am Donnerstag, 13. April, am Vormittag beide Räte über den Antrag der Einigungskonferenz.