Nach dem Entscheid des Ständeratsbüros liegt der Ball nun wieder beim Nationalratsbüro. Dieses definiert den Auftrag und die finanziellen Mittel der PUK. Danach entscheidet das Parlament - voraussichtlich an der Sommersession vom 30. Mai bis 16. Juni - in letzter Instanz über die Einsetzung einer PUK in der Form eines einfachen Bundesbeschlusses.