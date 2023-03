Betrachtet man die Jahresarbeitszeit der erwerbstätigen Personen, also derjenigen Menschen, die einer bezahlten Arbeit nachgehen, dann verringerte sich diese in den Jahren 2010-2019 pro Person um 63 Stunden oder rund 7,5 Arbeitstage. In diesen Angaben aber nicht einberechnet ist die Haus- und Familienarbeit der Hausfrauen.