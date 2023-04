Die Parlaments- und Präsidentenwahlen finden gleichzeitig am 14. Mai statt. Erdogan (69) muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl fürchten. Nach der Erdbebenkatastrophe Anfang Februar war unter anderem Kritik am Krisenmanagement der Regierung laut geworden. Den Türken macht ausserdem eine massive Inflation von rund 50 Prozent zu schaffen.