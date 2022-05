Noch vor der Auszählung aller Stimmen räumte Ministerpräsident Scott Morrison am Samstagabend die Niederlage ein und gratulierte Oppositionschef Anthony Albanese von Labor in einer Fernsehansprache zum Sieg. Morrison kündigte auch seinen Rücktritt als Vorsitzender der Liberalen an. Deren konservative Regierungskoalition hatte fast neun Jahre das Land geführt. Unklar blieb zunächst, wie genau die neue Regierung aussehen wird. Den unvollständigen Ergebnissen zufolge wird Labor möglicherweise im Repräsentantenhaus auf die Unterstützung der Grünen und unabhängiger Abgeordnete angewiesen sein, die deutliche Gewinne verzeichneten.

Von den 151 Sitzen im Unterhaus hielten die Konservativen bislang 76 und Labor 68. Den Teilergebnissen zufolge bleibt allerdings Labor weiter unter der kritischen Schwelle von 76 Sitzen. Das endgültige amtliche Endergebnis könnte noch einige Zeit dauern, da auch drei Millionen Briefwählerstimmen aus dem Land mit knapp 27 Millionen Einwohnern berücksichtigt werden müssen. In Australien herrscht Wahlpflicht. Morrisons Konservative hatten insbesondere mit der vergleichsweise niedrigen Arbeitslosigkeit geworben. Dagegen verwies Labor auf höhere Inflation und bemängelt zu geringe Lohnzuwächse. Unter den unabhängigen Abgeordneten war ein verstärkter Kampf gegen den Klimawandel ein zentrales Thema. Morrisons Regierung hatte sich hinter die Kohle-Brache gestellt.

(Reuters)