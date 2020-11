Über die 2016 lancierte Konzernverantwortungsinitiative, kurz KVI, wird am 29. November abgestimmt. Offiziell "Für verantwortungsvolle Unternehmen - zum Schutz von Mensch und Umwelt" genannt, will sie Unternehmen mit Sitz in der Schweiz verpflichten, Menschenrechte und Umweltstandards nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit zu berücksichtigen. Stimmen Sie der Initiative zu?