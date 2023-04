Die gewachsenen Spannungen zwischen China und den USA lassen zunehmend mehr in der Volksrepublik tätige US-Firmen eine weitere Verschlechterung der Beziehungen befürchten. In einer Umfrage der US-Handelskammer in China äusserten sich diesen Monat 87 Prozent der Befragten pessimistisch über die Aussichten für das Verhältnis zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften, wie die am Mittwoch in Peking veröffentlichten Ergebnisse zeigten. Bei der im März vorgelegten Erhebung zum Geschäftsklima waren es 73 Prozent gewesen.

26.04.2023 06:31