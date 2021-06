Präsident Maduro will Investoren nach Venezuela locken

Trotz der internationalen Isolation und der Sanktionen der USA und der EU gegen Venezuela will Präsident Nicolás Maduro neue Investoren in das südamerikanische Land locken. "Venezuela wird ein Land der Möglichkeiten für Investments", sagte der Staatschef in einem am Freitag ausgestrahlten Interview des Fernsehsenders Bloomberg TV. Er sehe grosses Potenzial im Tourismus, dem Ölbranche, der Schwerindustrie und im Bergbau.