Eine zusätzliche repräsentative Comparis-Umfrage zeigt: Rund 31 Prozent der befragten Erwachsenen in der Schweiz geben an, in der Grundversicherung standardversichert zu sein. Dieser Wert ist seit Jahren stabil. Auch der "Prämienschock" hat daran nichts geändert. Die Nachfrage nach HMO- und Hausarzt-Modellen flache ab, so Comparis.