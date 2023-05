Im Streit um die von der Finma verfügte milliardenschwere Abschreibung der AT1-Anleihen sieht etwa eine US-Kanzlei die Verhältnismässigkeit verletzt. Der Abschreiber sei nicht erforderlich gewesen, sagte Thomas Werlen, der geschäftsführende Partner der US-Kanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan in der Schweiz, in einem Interview mit der Zeitung "Finanz und Wirtschaft" am vergangenen Mittwoch: "Und ein Kapitalproblem hatte die Bank nicht, ist uns gesagt worden, womit sie auch nicht erforderlich war."