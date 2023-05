Der Übernahmekampf um das kanadische Bergbauunternehmen Teck durch die schweizerische Glencore geht in die nächste Runde. Pierre Lassonde, ein kanadischer Bergbau-Veteran, hat ein Angebot für eine Investition in die Kohlesparte von Teck unterbreitet. Ziel sei es, den feindlichen Übernahmeversuch von Glencore zu vereiteln, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstagabend.

09.05.2023 21:27