Der Bedarf der Bahn ist auch deshalb gross, weil die Baukosten in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen sind. Der Konzern baut schon heute auf Rekordniveau - was im vergangenen Jahr zu zahlreichen Zugverspätungen beitrug. Von nächstem Jahr an sollen die wichtigsten Schienenkorridore im Land generalsaniert werden./bf/hoe/DP/jha