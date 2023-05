Vor dem Hintergrund sinkender Lieferungen nach Europa ist die Gasförderung in Russland Medien zufolge im ersten Quartal 2023 um zehn Prozent gesunken. Von Januar bis März seien nur noch 180 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert worden, berichtete die russische Tageszeitung "Kommersant" am Mittwoch. Grösster Leidtragender sei dabei der staatliche Energiekonzern Gazprom , der das Exportmonopol für Pipelinegas in Russland besitzt.

03.05.2023 12:14