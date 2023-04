Mit seiner Stellungnahme bestätigte Trudeau die eher zurückhaltende Grundhaltung der Politik zu diesem Deal. Bereits Anfang der Woche hatte die kanadische Finanzministerin und Vize-Premier Chrystia Freeland sich kritisch geäussert. In einem Brief an das Greater Vancouver Board of Trade betonte sie, dass Firmen wie Teck wichtig für die Mineralienindustrie des Landes seien.