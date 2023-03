Am Mittwochabend haben die Finanzmarktaufsicht Finma und die Schweizerische Nationalbank (SNB) bekannt gegeben, dass sie der Credit Suisse (CS) bei Bedarf Liquidität zur Verfügung stellen werden. Bereits in der Nacht auf Donnerstag meldete die CS ihren Bedarf an und leiht sich bis zu 50 Milliarden Franken von der SNB, um die Liquidität sicherzustellen. Das sagen die Schweizer Medien zur Unterstützung der Grossbank.

17.03.2023 06:30