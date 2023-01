Die Kollektivlebeneinnahmen gingen hingegen um 1,9 Prozent auf 15,4 Milliarden Franken weiter zurück. Grund dafür ist der anhaltende Trend in Richtung Teilautonomie, wo Firmen in der beruflichen Vorsorge Anlagerisiken selbst tragen. Einbezahlte Vermögenswerte fliessen bei teilautonomen Lösungen zu grossen Teilen nicht in die Rechnungen der Privatversicherer.