Auch in mehreren anderen Fällen muss sich Trump derzeit mit Gerichten auseinandersetzen. Unter anderem hat US-Justizminister Merrick Garland einen Sonderermittler eingesetzt, weil Trump nach seinem Auszug aus dem Weissen Haus in grossem Umfang vertrauliche Regierungsunterlagen in sein privates Anwesen in Florida mitgenommen haben soll. Trump wird zudem vorgeworfen, die Ermittlungen behindert haben zu wollen. Seine Anwälte schrieben einen Brief an Garland, den Trump in der Nacht zum Mittwoch auf Truth Social veröffentlichte, in dem sie Garland um ein Treffen baten. Trump werde unfair behandelt, hiess es in dem Brief.