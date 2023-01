Der Präsident sagte auch, dass Russland seit 2014 versucht habe, den Krieg in der Ostukraine auf friedlichem Weg zu lösen. Das sei nicht möglich gewesen. "Wie sich herausstellte, wurden wir an der Nase herumgeführt, betrogen." In Wahrheit habe der Gegner den Konflikt in eine heisse Phase führen wollen. Russlands Ziel sei es jetzt, den Krieg in der Ukraine durch die "militärische Spezialoperation" zu beenden. Moskau sei nichts anderes übrig geblieben, behauptete Putin./mau/DP/mis