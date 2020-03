Putin unterschreibt Gesetz für Verfassungsänderungen

(Ausführliche Fassung) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach der Zustimmung des Parlaments ein Gesetz zur grössten Verfassungsreform der Geschichte des Landes unterschrieben. Ein Dokument dazu wurde am Samstag veröffentlicht. Damit die Änderungen in Kraft treten können, muss zunächst das Verfassungsgericht sie binnen sieben Tagen billigen. Dann folgt eine Volksabstimmung; sie ist für den 22. April geplant. Als letzten Schritt vor Inkrafttreten müsse die Mehrheit aller Abstimmenden zustimmen, heisst es in dem Dokument.