Die Union nicht-gewinnorientierter Lokalradios (Unikom) hat die plangemässe Abschaltung der Ultrakurzwellenfrequenz (UKW) in der Schweiz per Ende 2024 gefordert. Solange die UKW in Betrieb sei, gehe die klassische Radiowerbung trotz Digitalisierung überwiegend an UKW-Radioveranstalter, teilte die Unikom am Dienstag mit.

18.04.2023 12:33