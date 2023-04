Zwölf Kandidierende treten zum zweiten Wahlgang für den Staatsrat an. Drei Blöcke stehen zur Wahl: die Liste SP-Grüne, die neu gegründete Genfer Rechtsallianz und Maudet, der mit seiner Gruppierung Liberté et Justice sociale (Freiheit und soziale Gerechtigkeit) am 2. April auf Anhieb zehn Sitze im Kantonsparlament errang.