Der Staat würde einen Anteil von knapp 25 Prozent an der Française des Jeux (FDJ) behalten, wie die Zeitung "Journal du Dimanche" am Sonntag berichtete. Momentan hält Frankreich 72 Prozent. Das Wirtschaftsministerium wollte sich dazu nicht äussern.

Die Regierung hatte im vergangenen Jahr Privatisierungen im Volumen von zehn Milliarden Euro angekündigt, um einen Innovationsfonds für junge Unternehmen zu finanzieren. Dabei handelt es sich um ein Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron. Seither reduzierte der Staat seine Minderheitsanteile am etwa am Energiekonzern Engie und am Autobauer Renault.

(Reuters)