Innerhalb Europas gingen die Flugbuchungen vom 24. Februar bis 2. März im Vergleich zur Vorwoche um 23 Prozent zurück, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Reiseforschers Fordwardkeys hervorgeht. Die transatlantischen Flugbuchungen fielen um 13 Prozent. Vor Ausbruch des Krieges waren die Buchungen nach dem Einbruch wegen der Coronavirus-Pandemie gerade erst wieder angezogen.

Die Daten gelten als erster Hinweis darauf, wie sich die Nachfrage nach Reisen angesichts des Krieges in Europa entwickeln dürfte. Fluggesellschaften wie Lufthansa, Qantas Airways und ANA Holdings aus Japan haben bereits davor gewarnt, dass sie angesichts der gestiegenen Inflation und höherer Ölkosten möglicherweise Flugpreise anheben müssen.

ForwardKeys zufolge sind die Flugbuchungen vor allem in den Ländern eingebrochen, die näher an der Ukraine liegen - wie Bulgarien, Kroatien und Estland. Inlandsflüge in Russland sind um 49 Prozent zurückgegangen.

(Reuters)