Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat sich im Streit um die Schuldenobergrenze mit Blick auf eine baldige Einigung optimistisch gezeigt. "Wir sind noch nicht da. (...) Aber ich sehe den Weg", sagte McCarthy am Donnerstag vor Journalisten im US-Kongress. "Wie ich schon zuvor gesagt habe, wäre es wichtig, dass wir versuchen, eine grundsätzliche Einigung irgendwann in dieser Woche zu erzielen." Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus darüber wäre dann in der kommenden Woche möglich. McCarthy lobte ausdrücklich die demokratischen Verhandlungspartner - Shalanda Young und Steve Ricchetti - aus dem Weissen Haus. Sie seien sehr professionell und stark in ihren Überzeugungen.

18.05.2023 17:27