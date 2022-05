Rheinmetall-Kunden bestellen viel Munition - Aktie legt zu

(Ausführliche Fassung) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall rechnet angesichts des Ukraine-Kriegs weiterhin mit deutlich anziehenden Geschäften in diesem Jahr. Im ersten Quartal konnte der Konzern den Umsatz aber noch nicht steigern. Die Erlöse blieben mit knapp 1,3 Milliarden Euro praktisch auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums, wie Rheinmetall am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Allerdings füllten sich die Auftragsbücher: In der Artillerie- und Munitionssparte verfünffachte sich der Bestelleingang auf mehr als 1,1 Milliarden Euro. Hier spielte ein Munitionsgrossauftrag aus Ungarn eine zentrale Rolle.