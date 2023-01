In dem neuen Leitbild soll "expliziter als bisher verankert" werden, dass der Chefredaktor der "Blick"-Gruppe, Christian Dorer, publizistisch an Verleger Michael Ringer rapportiere, teilte Ringier am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in Reaktion auf einen Bericht der "Schweiz am Wochenende" mit.