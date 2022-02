Gold ist angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine fester in die neue Handelswoche gestartet. In der Spitze notierte das Edelmetall bei 1926 Dollar pro Unze, konnte die Gewinne aber im weiteren Handelsverlauf im Umfeld eines auf breiter Basis ebenfalls zulegenden Dollars nicht komplett halten.

Der Goldpreis steuert im Februar mit einem Kursplus von 6 Prozent auf den grössten Monatsgewinn seit Mai 2021 zu. Die schlimmste geopolitische Krise in Europa seit dem zweiten Weltkrieg führt zu einer Flucht in sichere Häfen wie Gold, Anleihen, den Dollar oder den Schweizer Franken. Gleichzeitig erhöhen die steigenden Energiepreise die Sorge vor einer beschleunigten Inflation.

Die Notenbanken befinden sich in einem Dilemma. Erhöhen sie wegen der Inflation die Zinsen, könnte das Wirtschaftswachstum abgewürgt werden. Die Wahrscheinlichkeit für einen grossen Zinsschritt bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank Fed Mitte März ist mit dem Ukraine-Krieg deutlich gefallen. Die Erwartung von weiteren Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf könnten ausgepreist werden. Gleichzeitig dürften steigende Inflationsraten und stagnierende Anleiherenditen für einen tieferen Realzins sorgen, was gut für Gold ist.

"Die jüngste Eskalation mit Russland schaffe mit steigenden Energiepreisen klare Stagflationsrisiken für die Gesamtwirtschaft, die unsere Überzeugung von höheren Goldpreisen in den kommenden Monate bestärken," schreibt die US-Grossbank Goldman Sachs am Montag. Ihr Kursziel für Gold liegt bei 2150 Dollar pro Unze.

