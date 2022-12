Die Rolex-Produktionsstätte in Bulle soll 2029 in Betrieb genommen werden. Der Uhrenhersteller verfügt bislang über Standorte in Genf und Biel. Laut Beobachtern soll die Wahl deshalb auf Bulle gefallen sei, weil der Greyerzer Ort geografisch zentral gelegen ist, was auch angesichts des Fachkräftemangels von Bedeutung ist.