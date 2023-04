Wegen finanzieller Engpässe wird das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) dieses Jahr weltweit etwa 1500 Stellen abbauen. Die humanitäre Organisation kündigte am Dienstag in Genf zudem an, dass sie mindestens 20 ihrer 350 Stützpunkte schliessen werde.

04.04.2023 14:09