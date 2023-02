Am 13. Januar 2015 hatte Tamoil Schweiz die Einstellung ihrer Aktivitäten in der Erdölraffinerie im Unterwallis bekannt gegeben. Die 238 Beschäftigten des Standortes verloren ihren Job, über 20 Mitarbeitende traf es am Tamoil-Sitz in Genf. 2019 kündigte das Unternehmen an, dass es die Anlage in Collombey-Muraz abbauen wolle, da es keinen ernsthaften Interessenten für eine Übernahme gefunden habe.