Rumänien ruft wegen Coronavirus Notstand aus

Angesichts der Ausbreitung des neuen Corona-Virus in Rumänien hat Staatspräsident Klaus Iohannis am Samstag den Notstand ausgerufen, der ab Montag gelten soll. Bis Samstagabend stieg die Zahl der nachweislich Infizierten auf 109 - um sieben Fälle mehr als am Samstagmorgen.