Das Seco klärt ebenfalls ab, wie viele Vermögenswerte der russischen Zentralbank in der Schweiz vorhanden sind. Das sagte die Seco-Chefin auf die zehn Milliarden Franken angesprochen, die laut der "SonntagsZeitung" in der Schweiz sein sollen. "Wir sind bemüht, so schnell wie möglich eine Zahl nennen zu können", sagte die Seco-Chefin. Die Meldefrist ist im April abgelaufen.