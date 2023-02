Im Verkaufspoker um den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn hat der russische Investor Viktor Charitonin in einer vertraulichen Gläubigerversammlung noch kein grünes Licht bekommen. Danach sagte Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner am Dienstag ohne die Nennung von Firmennamen, ein Bieter habe noch keine Zustimmung erhalten. Über den anderen sei noch gar nicht abgestimmt worden. Unabhängig von "politischen Diskussionen" seien beide "gute Investoren". Damit geht der Verkaufspoker vorerst weiter. Plathner will nach eigenen Worten bis einschliesslich März zu einer Lösung kommen. Es gebe inzwischen auch noch zwei weitere Kaufinteressenten.

07.02.2023 17:07