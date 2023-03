Russland hat die USA in einer von Kremlchef Wladimir Putin am Freitag unterzeichneten neuen aussenpolitischen Doktrin als grösste Gefahr eingestuft. Die USA seien "Hauptanstifter, Organisator und Vollstrecker der aggressiven antirussischen Politik des kollektiven Westens", heisst es in dem am Freitag veröffentlichten Dokument. Die USA seien "Quelle der Hauptrisiken für die Sicherheit Russlands, des internationalen Friedens und einer ausgeglichenen, gerechten und nachhaltigen Entwicklung der Menschheit". Dementsprechend werde Russland seine Politik ausrichten.

31.03.2023 15:29