Nach Kritik wegen des Datenschutzes an einem geplanten neuen Messsystem für Kundenströme an Bahnhöfen wollen die SBB nun ganz auf die Erhebung von Kundensegmentdaten verzichten, wie sie mitteilten. Offen lassen wollten sich die SBB zuerst die Möglichkeit, Daten von Kundensegmenten wie das Alter, Geschlecht oder die Grösse zu erfassen. Nach einer "Nutzenabwägung" und "auch wegen der Besorgnis in der Öffentlichkeit" sind die SBB nun aber zum Schluss gekommen, ganz darauf zu verzichten.