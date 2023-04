Auch die Rhätische Bahn (RhB) rechnet mit weiteren Folgen des Klimawandels bei den Naturgefahren. Die RhB mit einem Streckennetz von 385 Kilometern hat, wie der "SonntagBlick" schreibt in den letzten fünf Jahren 29 Millionen Franken in den Schutz vor Naturgefahren investiert. Während die Ausgaben 2018 erst 2,6 Millionen betrugen, waren es in den folgenden Jahren jeweils mehr als fünf Millionen.