Der Kantonsrat hat nun den dritten von drei Vorstössen, die sich mit der Axpo beschäftigen an die Regierung überwiesen. Die gleichen Vorstösse wurden auch in anderen Kantonen eingereicht und etwa in Zürich bereits überwiesen. Neben mehr Kontrolle geht es dabei um den direkten Strom-Bezug von der Axpo und nicht über die Strombörse, ausserdem sollen die Eignerkantone beim Strombezug bevorzugt werden.